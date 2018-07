Lissone, sospesa la Ztl e via le strisce blu per il mese di agosto

Dal 12 al 19 agosto, in concomitanza con la settimana centrale del periodo di agosto, sarà sospesa la Zona a traffico limitato attiva nel centro storico di Lissone, mentre inizierà il 13 agosto — e proseguirà fino a lunedì 27 — la gratuità delle strisce blu su tutto il territorio comunale.

Il fatto è stato comunicato dall'amministrazione comunale di Lissone: "La decisione — fa sapere il municipio con una nota — è motivata dalle particolari condizioni relative alla circolazione stradale e alle esigenze di sosta che si verificano nel periodo estivo ed in modo particolare nelle settimane centrali del mese di Agosto, dove si riscontra minor richiesta di parcheggi sul territorio e un sensibile calo delle auto in transito".

Non è la sola novità: a partire da lunedì 30 luglio e sino a domenica 2 settembre (compresi), è inoltre sospeso anche il divieto di sosta per il lavaggio strade in tutto il territorio. Il servizio di pulizia strade sarà comunque garantito nel medesimo periodo e per tutto il mese di agosto.