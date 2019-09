Blitz di Striscia la Notizia a Monza, Laudadio in via Borgazzi: "inseguiva" presunti truffatori

Striscia la Notizia a Monza. Max Laudadio, inviato del telegiornale satirico di Canale 5, si trovava in via Borgazzi per un servizio nella mattinata di lunedì 23 settembre.

I dettagli della vicenda non sono ancora chiari e verranno resi noti in un servizio che verrà messo in onda nei prossimi giorni. Secondo quanto trapelato pare che l'inviato fosse sulle tracce di alcuni presunti truffatori.