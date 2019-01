Lavori di pulizia straordinaria: chiude al traffico lo svincolo tra Novedratese e Valassina

Sarà chiuso al traffico nelle giornate di sabato e domenica 27 gennaio lo svincolo tra la Novedratese e la Valassina in corrispondenza dei comuni di Arosio e Giussano.

Lo svincolo, come spiegato dalla provincia di Como con una nota, resterà chiuso al traffico per permettere per consentire un intervento di pulizia straordinaria del verde dell’area a opera dei volontari del Gruppo Alpini. Nello specifico i mezzi a motore, a eccezione dei mezzi di soccorso e delle autorità di pubblica sicurezza, non potranno transitare dalle 8.30 alle 18.