Auto ai "raggi x" a Villasanta: sorvegliati tutti gli ingressi alla città

Sono sorvegliati 24 ore su 24 le nove porte di ingresso di Villasanta. A metà febbraio, infatti, il comune ha attivato delle telecamere in grado di controllare automaticamente la validità della copertura assicurativa dei veicoli. E i primi risultati sono allarmanti: "oltre 15 mezzi, quindi più di uno al giorno, sono stati trovati senza assicurazione. La gran parte erano privi anche di revisione", precisano dal municipio.

Dal comando di villa Camperio arriva l’appello agli automobilisti a mettersi in regola con le polizze auto a tutela di se stessi e degli altri utenti della strada. "Viaggiare senza assicurazione –spiega il comandante Maurizio Carpanelli- non espone solo alla possibilità di una multa salata. Espone a grossi rischi sia per chi guida che per gli altri, in caso di incidenti. Soprattutto con danni alle persone. Basta immaginare di ritrovarsi vittime di un sinistro, con auto distrutta e lesioni, senza poter ricevere un risarcimento. Sia chiaro: il nostro obiettivo è quello di non dare nemmeno una multa. Vorremmo che l’informazione facesse da deterrente".