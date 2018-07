Tomorrowland a Monza: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il Tomorrowland, il musical di festival elettronica più famoso al mondo, sbarca in Italia. E per il suo esordio tricolore ha scelto la splendida cornice del Parco di Monza, dove si svolgerà sabato 28 luglio. Di seguito tutto quello che c'è da sapere per l'evento più atteso dell'estate brianzola.

I biglietti

Non è disponibile nessun biglietto per assistere al concerto: i ticket sono esauriti già da febbraio, a poche ore dall'apertura delle prevendite ufficiali.

Come si arriva in treno?

La stazione più vicina all'area del concerto è la Stazione di Monza di Piazza Castello. L'area del concerto si può raggiungere attraverso l'autobus della linea Z221.

Dove si entra?

Per il Tomorrowland non è stata modificata la viabilità: l'amministrazione comunale di Monza, d'intesa con la prefettura, non ha ritenuto di dover provvedere ad alcun cambiamento del traffico. Non è stato previsto nessun parcheggio provvisorio e nessun divieto di sosta. Gli spettatori che arrivano a piedi potranno usare l'accesso di Vedano, mentre chi arriva in auto potrà entrare da Santa Maria.

A che ora aprono i cancelli?

Gli spettatori potranno entrare nell'area del concerto a partire dalle 11. Secondo il comune non ci saranno problemi perché le persone arriveranno poco per volta, potrà esserci, invece, qualche rallentamento in uscita, a tarda notte.

Come si pagano le consumazioni?

All'interno dell'evento non sono accettati i contanti. Una volta entrati all'ingresso lo spettatore potrà ritirare un braccialetto personale che sarà l'unico metodo di pagamento accettato al festival.

Si può entrare e uscire dall'area dell'evento?

L'organizzazione fa sapere che non è possibile entrare e uscire dall'area del festival: chiunque uscirà dal Tomorrowland non potrà rientrare.

Accessori proibiti

L'accesso all'area del Tomorrowland è proibito ai minorenni. Inoltre l'organizzazione fa sapere che sono vietati "gli abiti e accessori (visibili) che manifestino un movimento esplicito o un gruppo politico e / o sociale".

Gli artisti

Martin Solveig, Claptone, Klingande, Malaa, Albertino, Yves V, Mike Dem, Sdjm, Selton, Elements of Life e Billboard Italia Showcase feat. Stefano Fisico. Questi i grandi nomi che si alterneranno sul palco, ma non solo. Durante l'evento ci saranno anche tre collegamenti in live streaming con il Belgio, in contemporanea con le altre sei nazioni che ospitano il Tomorrowland, Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan. Durante questi show speciali, anche il pubblico italiano verrà ripreso dalle telecamere e trasmesso in tutto il mondo.

È in vigore inoltre un'ordinanza del Sindaco che prevede l'assoluto divieto di vendita di bevande superalcoliche e d'asporto di bevande in bottiglie di vetro, all'interno dell'area dell'Autodromo e del Parco.