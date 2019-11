Autodromo, tornano i 'Track days': in pista a Monza con la propria auto

In pista a Monza con la propria auto. Al Monza Eni Circuit tornano le giornate di circolazione turistica per privati che permettono agli appassionati di correre con vetture stradali sul tracciato del Tempio della Velocità. L'appuntamento è per domenica 10 novembre.

"Il Monza Eni Circuit ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista - scrivono gli organizzatori -. Potrai girare sul famoso tracciato, il Tempio della Velocità con la tua auto privata! In tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione e facendo uscire dal tuo DNA lo spirito sportivo e di gruppo grazie ai nostri Track Day".

"L’Autodromo apre le porte a tutti gli appassionati di motorsport, gentleman o veloci lady driver, a chi vorrà provare l'esperienza di giri da brividi. Amici e spettatori sono i benvenuti per vederti sfrecciare in questo storico circuito", scrivono gli organizzatori. Per maggiori info consultare: www.monzanet.it/interno.php.