Treni sovraffollati, rotti e in ritardo di oltre 20 minuti: mattinata di disagi per i pendolari

Treni guasti, sovraffollati e in ritardo di oltre 20 minuti. È stata un'altra mattinata di disagi per i pendolari brianzoli quella di mercoledì 27 novembre. I motivi? Guasti ai treni e problemi di circolazione dei convogli, come riportato da Trenord sul suo portale.

Non solo: nel nodo di Milano, come riportato di Rfi, il traffico ferroviario è stato rallentato dalle 8.45 per permettere l’intervento del 118 a bordo di due treni fermi a Villapizzone e a Porta Venezia.

Tutti i treni in ritardo

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24117 (SARONNO 08:35 - ALBAIRATE 10:22) viaggia con 17 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria nel nodo di MILANO.

Il treno 24114 (ALBAIRATE 08:08 - SARONNO 09:54) viaggia con 18 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Aggiornamento: Il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 - SARONNO 09:24) viaggia con 24 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice. Termina il viaggio a SEREGNO.

Il treno 24121 (SARONNO 09:35 - ALBAIRATE 11:22) oggi partirà dalla stazione di SEREGNO alle ore 10:04, a causa dell'eccessivo ritardo accumulato dal treno corrispondente.

Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale

Il treno 25032 (MILANO P. GARIBALDI 09:39 - CHIASSO 10:47) è partito e viaggia con 13 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 25512 (MILANO CENTRALE 09:25 - CHIASSO 10:10) è partito e viaggia con 21 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 25028 (MILANO P. GARIBALDI 08:39 - CHIASSO 09:47) viaggia con 13 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

Il treno 2561 (TIRANO 07:12 - MILANO CENTRALE 09:45) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Il treno 2556 (MILANO CENTRALE 09:20 - TIRANO 12:05) è partito e viaggia con 19 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 5255 (SONDRIO 07:47 - LECCO 09:45) viaggia con 22 minuti di ritardo a causa di un guasto al treno che si è verificato nella stazione di CASTIONE ANDEVENNO, ora risolto in seguito all'intervento del personale di bordo.

Asso-Seveso-Milano

Il treno 20219 (MEDA 10:08 - MILANO ROGOREDO 11:07) oggi partirà dalla stazione di SEVESO alle ore 10:12

Il treno 20217 (SEVESO 09:42 - MILANO ROGOREDO 10:37) oggi partirà dalla stazione di PALAZZOLO MILANESE alle ore 09:54.

A causa del ritardo di un treno rimasto fermo a MILANO PORTA VITTORIA per un guasto alle porte ora risolto, si registrano ritardi fino a circa 20 minuti, possibili variazioni.

Il treno 632 (ASSO 09:33 - MILANO CADORNA 10:53) oggi partirà dalla stazione di ERBA alle ore 09:46.

I clienti da ASSO possono utilizzare servizio bus sostitutivo da ASSO a SEVESO.

Lecco-Carnate-Milano

AGGIORNAMENTO: il treno 10839 (LECCO 09:37 - MILANO P. GARIBALDI 10:38) è partito dalla stazione di LECCO con 18 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 10834 (MILANO P. GARIBALDI 08:52 - LECCO 09:53) è partito e viaggia con 22 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 10833 (LECCO 08:07 - MILANO P. GARIBALDI 09:08) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Il treno 10832 (MILANO P. GARIBALDI 08:22 - LECCO 09:23) è partito e viaggia con 19 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.