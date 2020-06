Milano, lavori fino al 31 agosto: treni modificati e cancellati per due mesi. Tutti i nuovi orari

Operai in azione e treni "sfrattati", almeno per qualche mese. Lavori in arrivo sulla linea ferroviaria Milano-Mortara, che comporteranno inevitabili cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni regionali e suburbani.

La circolazione - ha fatto sapere Ferrovie dello Stato in una nota - sarà interrotta a partire dal prossimo 28 giugno e fino al 31 agosto. I cantieri serviranno per la realizzazione della nuova fermata Milano Tibaldi, che sarà pronta non prima del 2023, per la "sostituzione delle scale della fermata di Milano Porta Romana" e per "lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Milano-Mortara fra le stazioni di Milano San Cristoforo e Milano Rogoredo".

Durante i lavori, hanno spiegato da Fsi, "saranno impegnati quotidianamente circa 85 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, per un totale di circa 36.720 ore di lavoro" complessive" e per un investimento totale di 20 milioni di euro.

Treni cancellati e modificati, gli orari

Dal 29 giugno al 30 agosto subiranno quindi modifiche i treni della linea S9 Albairate-Milano-Seregno-Saronno e i regionali Milano-Mortara-Alessandria.

Questo il piano di Trenord:

➢ Treni “S9”, relazione da Saronno ad Albairate, sono limitati a Milano Lambrate. Nei giorni feriali, il servizio viene cadenzato ogni 30’ dalle ore 06:05 alle 11:05 e dalle 16:05 alle 21:05. Nelle fasce orarie a minor domanda, viene cadenzato ogni 60’ dalle ore 12:05 alle 15:05; ultimo treno da Saronno a Milano Porta Garibaldi in partenza alle ore 22:05. Nelle giornate festive, invece, il servizio è garantito ogni 60’ dalle ore 06:05 alle 22:05.

Nella tratta da Milano S. Cristoforo ad Albairate, viene garantito il servizio con nuovi treni dalle 7:02 alle 16:54 con cadenzamento ogni 60’ circa che effettuano tutte le fermate intermedie. Ad Albairate è possibile l’interscambio con i treni della linea Milano-Mortara/Alessandria.

➢ Treni “S9” relazione da Albairate a Saronno, hanno origine da Milano Lambrate. Nei giorni feriali, il servizio viene cadenzato ogni 30’ circa dalle 06:54 alle 09:56 e dalle 15:26 alle 19:56. Nelle fasce orarie a minor domanda, viene cadenzato ogni 60’ dalle 10:56 alle 14:56 e dalle 20:56 alle 21:56. Nelle giornate festive, invece, il servizio è garantito ogni 60’ circa, dalle ore 06:54 alle 21:56.

Nella tratta da Albairate a Milano S. Cristoforo, viene garantito il servizio con nuovi treni dalle 7:39 alle 18:42 con cadenzamento ogni 60’ circa che effettuano tutte le fermate intermedie. A Milano S. Cristoforo è possibile l’interscambio con i treni della linea Alessandria/Mortara-Milano.

➢ Alcuni treni “S9” da Saronno a Milano Lambrate e viceversa effettuano solo nei giorni festivi la fermata straordinaria di Ceriano Laghetto-Groane.

➢ Treni “S9” relazione da Milano Porta Garibaldi ad Albairate e viceversa, sono soppressi.

➢ Treni “S9” relazione da Saronno a Milano Porta Garibaldi e viceversa, vengono effettuati regolarmente.

➢ I treni 33426 - 33430 da Saronno a Seregno e 33433 - 33437 da Seregno a Saronno, non vengono effettuati.

➢ Per i treni Milano Porta Genova - Mortara/Alessandria e viceversa, viene garantito il servizio anche nel periodo dal 9 al 30 agosto 2020 con le seguenti periodicità:I treni 10502, 10539, 10553, 10556, 10557 e 10562 circolano tutti i giorni;

I treni 10506 e 10537, circolano nei giorni feriali.

Il treno 10560 è soppresso. I viaggiatori da Mortara (p.21:33) a Milano Porta Genova (a.22:18) possono utilizzare il treno 10558 nei giorni feriali.

I treni 10541 e 10547 da Milano Porta Genova ad Alessandria sono sostituiti rispettivamente dai treni 33305 e 33307 con partenza anticipata da Milano Porta Genova ed effettuano le fermate straordinarie di: Corsico, Cesano B., Trezzano S/N e Gaggiano