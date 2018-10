Trenord cancella tutti i treni tra Seregno–Carnate, il leghista Corbetta: "Serve un cambio di passo"

"Trenord non può permettersi di cancellare tutte le corse della linea ferroviaria Seregno – Carnate per l’intera settimana senza nemmeno comunicare per tempo agli utenti. Così non funziona, serve un cambio di passo". È quanto commenta il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta in merito alla notizia della soppressione delle corse andata e ritorno tra Seregno e Carnate da oggi fino a sabato. Trenord ha comunicato tale decisione solo nella serata di ieri, parlando di "interventi di manutenzione straordinaria su alcuni treni appartenenti alla flotta più vetusta" e informando che i treni soppressi verranno sostituiti da autobus.

"La manutenzione sui treni più vetusti – spiega Corbetta — si deve programmare con anticipo e cercando di arrecare meno danni possibili ai cittadini. Questi disagi fanno arrabbiare i pendolari e ne risente anche il traffico su gomma che nel nostro territorio è già pesantemente congestionato. Trenord deve cambiare passo nell’organizzazione e nella comunicazione agli utenti, anche perché il servizio ferroviario in Brianza è scadente sotto tutti i punti di vista. In un momento storico – continua Corbetta – in cui viene limitato l’utilizzo di automezzi per questioni ambientali è necessario potenziare il trasporto pubblico: i cittadini devono essere invogliati a usare i treni senza che ogni giornata si trasformi in un calvario. Segnalerò immediatamente la questione all’assessore ai Trasporti Claudia Terzi – conclude Corbetta— in modo che chieda conto a Trenord di ciò che è successo e di come intenda migliorare il servizio della tratta Seregno – Carnate e in generale delle linee brianzole che, sotto il profilo dei disservizi e dell’insicurezza, sono tra le peggiori della Lombardia".