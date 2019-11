'Big coast to coast express': il trenino di Natale a Monza

Si chiama 'Big coast to coast express' il trenino di Natale che arriverà a Monza nell'ambito delle iniziative organizzate per questo Natale. Le carrozze attraverseranno le strade del centro storico per tutto il mese di dicembre, fino al 6 gennaio dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 20. Il costo della corsa sarà di tre euro.

Il percorso

Partenza in piazza Roma, proseguimento in direzione di via Carlo Alberto, piazza Citterio, via Appiani, via Zucchi, via Crispi, piazza Carducci, Largo XXV Aprile, piazza Trento e Trieste, via degli Zavattari, via G.B. Passerini, via Italia, via Manzoni, via G.B. Passerini, via degli Zavattari, piazza Trento e Trieste, Largo XXV Aprile, piazza Carducci, largo IV novembre e arrivo in piazza Roma. Lungo il percorso cinque fermate rispettivamente in piazza Roma (capolinea), piazza Carrobiolo, via P. Mantegazza, piazza Trento e Trieste (altezza liceo Zucchi), via Passerini, largo Mazzini.