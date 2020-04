Vimercate, attenzione alla truffa delle mascherine a domicilio

Suonano il campanello delle abitazioni e si presentano come volontari, cercando di conquistare la fiducia delle vittime, spesso persone anziane e sole. Dicono di consegnare mascherine per conto del comune, per offrire una protezione in più contro il contagio. Ma nessuna distribuzione a domicilio di protezioni personali è stata autorizzata né a Monza né nei comuni della Brianza.

E l'allarme arriva proprio da Vimercate dove il municipio ha messo in guardia i cittadini sul pericolo di truffa in seguito alla segnalazione ricevuta da alcune famiglie. L'ennesimo tentativo di malintenzionati senza scrupoli di approfittare della difficile situazione causata dall'emergenza sanitaria in corso dopo il raggiro del finto tampone e della consegna della spesa a domicilio.

"Ci sono giunte segnalazioni di persone che suonano alle abitazioni dicendo di essere mandati dal Comune per la distribuzione di mascherine. Non è così: il Comune non ha incaricato nessuno della distribuzione porta a porta di mascherine. Fate attenzione alle truffe e non aprite a chi si spaccia per funzionario comunale".

