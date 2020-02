Coronavirus, a Monza chiusi alcuni uffici comunali fino al 1 marzo

Dopo la firma dell’ordinanza di domenica, che esplicita le misure attivate a Monza per affrontare l’emergenza sanitaria in corso, il Sindaco Dario Allevi, ha voluto incontrare oggi Assessori e Dirigenti per fare il punto sui servizi aperti al pubblico, dopo il vertice di aggiornamento lunedì mattina in Prefettura.

Il Sindaco ha assicurato che “i servizi pubblici in città restano aperti” pur con le necessarie precauzioni, mentre alcuni sportelli resteranno chiusi al pubblico.

Accesso all’Ufficio Anagrafe e Punto Comune

In particolare l’Ufficio Anagrafe e gli sportelli del Punto Comune con ingresso in Piazza Carducci restano aperti al pubblico, ma gli ingressi vengono contingentati per evitare l’assembramento di utenti in sala d’attesa.

A questo proposito il Sindaco raccomanda di recarsi di persona agli sportelli comunali solo in caso di necessità indifferibili, di utilizzare per quanto possibile i servizi online e di rimandare appuntamenti e/o richieste di documenti qualora non urgenti: “Faccio appello al buon senso e alla responsabilità di ciascuno per consentire ai dipendenti e agli utenti la massima sicurezza e tranquillità, garantendo l’efficienza dell’attività amministrativa”, ha detto il Sindaco.

La riduzione degli sportelli front-office

Mentre tutti gli uffici comunali restano aperti, fino al 1 marzo è sospesa l’attività dei seguenti sportelli front-office: Ufficio polo catastale; Eco Sportello; Ufficio Impianti Termici; Ufficio Diritti degli Animali; Infopoint Turistici, Ufficio Polizia Amministrativa; Ufficio Commercio su aree private e pubbliche; Ufficio Edilizia (tranne accesso agli atti); Ufficio Servizi Scolastici compresi i Servizi per l’Infanzia; Ufficio Segretariato Sociale (tranne gli appuntamenti già fissati per domani martedì 25/2); Ufficio Giovani, Ufficio Assicurazioni; Ufficio Giardini e aree verdi; Ufficio Manutenzione Cimiteri. Per tutti questi sportelli è possibile fruire dei servizi online e di consulenza telefonica.