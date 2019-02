Monza "capitale del design", potrebbe arrivare in città una nuova "università"

A Monza potrebbe arrivare una nuova "università". L'idea allo studio del comune è quella di portare in città una sede distaccata dell’Istituto superiore per le industrie artistiche di Faenza. Tradotto? Un biennio post diploma di specializzazione che poi diventerà un istituto per conseguire una laurea magistrale nel campo del design.

Nei giorni scorsi, come reso noto dal comune, si è svolto un primo incontro tra Giovanna Cassese, presidente dell'Istituto Superiore, e l'assessore all'istruzione Pier Franco Maffè.

Il corso, a numero chiuso per una trentina di posti circa, potrebbe trovare collocazione nella sede dell’Istituto Nanni Valentini o nella scuola ex-Borsa: "Un’opportunità da non perdere per il nostro territorio – spiega l’Assessore Pier Franco Maffè – Credo che le stesse nostre imprese potrebbero contare su una formazione di qualità ‘a chilometro zero’ e anche investire in prima persona su un progetto di grande prospettiva".

L’ipotesi allo studio sarà illustrata nel corso della prossima settimana al Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti: attualmente, infatti, sono quattro gli istituti superiore per le industrie artistiche in Italia, che da più di trent'anni si occupano di ricerca e sperimentazione nel settore del design, e che costituiscono una nicchia di eccellenza nel sistema universitario.