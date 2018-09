Pagato per fare le vacanze nel lusso sfrenato: ecco l'avventura di un ragazzo brianzolo

Pagato per stare in vacanza. Non è una truffa, è proprio così: divertimento in riviera romagnola tutto spesato. Lo chiamano il lavoro più bello del mondo e se non lo è ci va veramente vicino. La "contropartita"? Raccontare le serate nei locali, le giornate nei parchi divertimenti e le attività in spiaggia sui social network. E tra i 30 fortunati vincitori del progetto per la promozione della Romagna c'era anche un 21enne di Carate Brianza: Matteo Andrea Barbaria.

Matteo, e come lui altre 29 persone, è stato selezionato tra 110mila candidature dagli organizzatori del progetto (ideato da Silb Rimini con Confcommercio della provincia di Rimini, in collaborazione con Apt e Destinazione Romagna) che aveva come fine far capire quanto ci si diverte in Romagna.

Il giovane brianzolo ha raccontato tutta la sua vacanza su Instagram: sette giorni ininterrotti dal 4 all'11 agosto durante i quali ha utilizzato un voucher da 30mila euro per divertirsi.