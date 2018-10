Rivoluzione per i sensi di marcia a Desio: ecco la nuova viabilità

Attiva la nuova viabilità nel "comparto" di piazza Martiri di Fossoli a Desio. Dal pomeriggio di mercoledì 24 ottobre hanno cambiato senso di marcia piazza Martiri di Fossoli e via Stampa, oltre a parte di via Prati e via Laghetto.

Dieci strade cambiano senso di marcia

È il primo passo verso un cambio del sistema viario del centro storico, che coinvolge una decina le strade nel triangolo via Lampugnani, via volta e piazza Martiri di Fossoli. Nei prossimi giorni, appena le condizioni meteo lo consentiranno, toccherà al "comparto" di via Lampugnani: via Volta, via Guarenti, via Sovicana, via Dolci e via Compagni invertiranno il senso di marcia.

"Il cambio di sensi di marcia – spiega l’assessore alle Politiche di Governo del Territorio Giovanni Borgonovo – rientra in una strategia più ampia, che prevede anche la formazione delle cosiddette "Zone 30", per migliorare la mobilità e la qualità dello spazio pubblico a Desio, facendo muovere più lentamente le auto per consentire alle persone di muoversi a piedi o in bici in sicurezza. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei residenti, ridurre il rumore e l’inquinamento e aiutare i negozi di vicinato. Nel 2019 inizieremo i lavori che ci permetteranno di consegnare alla città uno spazio pubblico nuovo, un centro storico bello e a misura di famiglie con bambini".

Il sindaco Roberto Corti interviene sulla situazione di criticità che ha coinvolto il traffico nell’area di via Lampugnani nella mattinata di giovedì 25 ottobre: "Ieri tutte le strade nei pressi degli ingressi della Valassina sono rimaste intasate a causa di lavori di asfaltatura sulla SS 36, programmati da Anas. Capisco i disagi e, anche, la rabbia degli automobilisti, ma la nuova viabilità non centra nulla. Dico di più: i nuovi sensi unici ridurranno il traffico ‘parassita’, cioè il traffico di attraversamento, nel triangolo tra via Lampugnani, via Volta e piazza Martiri di Fossoli, decongestionando l’intera area. Anche del traffico diretto verso la Valassina".