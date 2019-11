Idee regalo, artigianato e workshop: ecco il Villaggio di Natale di Seregno

Tante originali idee regalo e una selezione di artigiani che proporranno anche laboratori: è il Villaggio di Natale 2019 dell'atelier Vango Anch'io, in via Torricelli a Seregno.

Dal 23 novembre fino al 24 dicembre, da martedì a sabato (9:30-19:30), i visitatori troveranno la seconda edizione dell'allestimento festivo con tanti prodotti fatti a mano, pezzi unici e workshop per adulti e bambini.

"Anche quest'anno - scrivono gli organizzatori - ti terremo compagnia per tutto il periodo magico del Natale. Se cerchi un posto dove poter fare tutti i tuoi regali in un solo colpo...presto segnati la via! Oltre alla magia del Natale in stile Vango troverai infatti un'ampia selezione di artigiani"