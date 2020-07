Villasanta, il 13 luglio apre il cantiere per la riqualificazione di piazza Europa

Da anni, piazza Europa a Villasanta presenta diverse criticità: pavimentazione in pessime condizioni, radici degli alberi che compromettono il selciato, arredi inesistenti, illuminazione non più a norma, mancanza di spazi coperti, servizi igienici sottodimensionati, poca funzionalità dei servizi al mercato. Presto, però, la situazione migliorerà: prenderanno il via il prossimo 13 luglio i lavori di riqualifica, su di un'area complessiva di circa 4500 metri quadrati.

Si inizierà con la sostituzione della pavimentazione: prima della posa verrà rimosso tutto il materiale presente sino ad una profondità di 50/60 cm, e verrà poi disposto un sottofondo di posa a rendere più stabile la superficie di appoggio della pavimentazione con autobloccanti di colorazioni differenti, per delimitare gli stalli e gli spazi di servizi. I marciapiedi saranno invece protetti rispetto alla piazza da dissuasori in acciaio con catenella e da un cordolo in granito, verso la via Carducci e via Manzoni.

Altro elemento fondamentale è il blocco servizi che verrà realizzato lungo il muro di confine sud ovest, con 4 servizi igienici più quello destinato alle persone disabili. Sarà protetto da un portico e vi troveranno sede anche le casette di acqua e latte e

l’impianto di ricarica per i mezzi elettrici.

Ultimo elemento chiave del progetto è il portico sul lato di via Manzoni, un passeggio protetto da doppio colonnato dell’altezza di 4 metri che conduce verso l’area verde relax, all’estremità più vicina a via Volta.

Particolare attenzione è stata dedicata all’eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli spazi della piazza. L’opera costerà al Comune circa un milione di euro e per la sua realizzazione sono previsti 280 giorni lavorativi.

Cosa succederà durante il cantiere

I posteggi di piazza Europa non saranno accessibili: saranno predisposti stalli a spina di pesce lungo le vie G.Carducci e A.Manzoni, nei tratti che costeggiano la piazza.

Saranno istituiti i sensi unici su via G.Carducci in direzione via V.Veneto e su via A.Manzoni in direzione via A.Volta.

Al fine di mitigare le difficoltà per alunni, genitori e insegnanti, in coordinamento con l’I.C. Villasanta, è stata distribuita alle famiglie una mappa che localizza i parcheggi urbani presenti nella zona del centro paese e prossimi alla scuola. È allo studio anche la possibilità di potenziare il servizio Pedibus.

Da venerdì 17 luglio il mercato si sposta in via T.Vecellio (parcheggio Il Gigante). Sarà disponibile una navetta gratuita andata e ritorno, attiva dalle 8.30 alle 13.30, ogni mezz’ora da piazza Europa.

A fine lavori la piazza tornerà ad ospitare il mercato del venerdì, il parcheggio con circa 130 stalli e i grandi eventi.