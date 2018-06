Vimercate, un nuovo palazzetto dello sport "all'Omni": accordo tra comune e provincia

A Vimercate sorgerà un nuovo palazzetto dello sport: uno spazio meglio attrezzato per le attività scolastiche dell'onnicomprensivo, ma soprattutto un punto di riferimento per la città. Risponde a due esigenze il progetto da quasi 4 milioni di euro per trasformare l'attuale impianto sportivo di via Adda in un nuovo centro multidisciplinare con tanto di tribune e accesso indipendente.

Nei giorni scorsi si è svolto l'incontro tra il presidente di Monza e Brianza Roberto Invernizzi, il sindaco di Vimercate Francesco Sartini, i 4 dirigenti delle scuole presenti nella strutture e il direttore dell’ufficio scolastico territoriale per definire un nuovo modello di gestione degli impianti sportivi in piena sinergia tra le amministrazioni. E la soluzione di riconvertire la struttura "dell'Omni" ha quasi convinto tutti.

L'obiettivo è quello di realizzare un un palazzetto dello sport dotato di un Campo da gioco omologato per partite di basket di categoria C1 regionale, per pallavolo e calcetto a 5; di una zona tribuna per pubblico (500 posti circa), spogliatoi e un nuovo accesso indipendente da quello delle strutture scolastiche. Il comune ha già commissionato uno studio di fattibilità che prevede: ristrutturazione completa dell’edificio, palestra centrale, palestrine laterali e relativi servizi; interventi di adeguamento sismico; adeguamento termico con la realizzazione di un cappotto esterno e l’isolamento della copertura e la sostituzione integrale dei serramenti; il rifacimento delle pavimentazioni; il rifacimento degli impianti meccanici ed elettrici; ed una serie di opere edili interne con le relative finiture per un costo stimato pari a 3 milioni e 890mila euro. In seguito alla stipula dell'accordo, provincia e comune, chiederanno un finanziamento al Pirellone nell'ambito dell’avviso regionale sugli interventi di edilizia scolastica.

“Dopo la collaborazione per la realizzazione della piattaforma ecologica, stiamo definendo con il Comune di Vimercate un modello di collaborazione che potrebbe essere applicato anche alle altre realtà scolastiche attraverso la formula della convenzione con le amministrazioni comunali – spiega il Presidente di Monza e Brianza Roberto Invernizzi.

“Rileviamo con soddisfazione la disponibilità della Provincia a questa innovativa forma collaborazione, che ci consente di puntare su un progetto che da un lato massimizza l’utilizzo delle strutture esistenti, dall’altro mette a disposizione del territorio una dotazione sportiva importante in tempi brevi e in modo sostenibile”. – aggiunge il Sindaco Francesco Sartini