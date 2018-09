Colpo da 100mila euro a Villasanta, maxi vincita con un Gratta e Vinci

Vincita a cinque zeri a Villasanta dove un fortunato giocatore, acquistando un gratta e vinci della serie "Miliardario", ha incassato un tesoretto di 100mila euro.

La vincita è avvenuta nella tabaccheria riceveitoria Cinque in via Confalonieri, di fronte alla chiesa di Sant'antasia nel pomeriggio di mercoledì 5 settembre. La dea bendata ha baciato ancora la Brianza e un fortunato, e per ora misterioso, giocatore. L'ultima vittoria con un gratta e vinci era stata realizzata lo scorso 30 maggio in un una tabaccheria di Lissone.