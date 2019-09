Gran Premio di Monza, ecco i vip in Autodromo per la gara

Non solo piloti. Dopo l'arrivo dei protagonisti del Gp, in Autodromo domenica a Monza, tanti tifosi in visibilio anche per i vip che sono approdati tra i paddock del circuito in attesa della gara.

In mattinata è arrivato nel Tempio della Velocità Lapo Elkan insieme a Piero Ferrari. Tra i paddock anche l'ex calciatore juventino Alex Del Piero e il rapper Sfera Ebbasta. Tanti i volti noti giunti a Monza anche nella giornata di sabato. Tra questi anche Aubameyang, giocatore dell'Arsenal e Drogba.