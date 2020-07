Dal 13 al 18 luglio, consulenze e visite gratuite per le donne negli ospedali dell’ASST di Vimercate

L'iniziativa è stata posticipata per via dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) torna anche quest'anno. Nella settimana dal 13 al 18 luglio, gli ospedali dell’ASST di Vimercate - parte integrante delle strutture comprese nel circuito Bollini Rosa di Onda - propongono diverse iniziative a cui oggi è possibile prenotarsi (sino ad esaurimento posti).

All’Ospedale di Vimercate saranno organizzati incontri di consulenza psicologica rivolti a donne che vivono o possono potenzialmente vivere condizioni di discriminazione e prevaricazione, in famiglia e sul lavoro. Gli incontri sono stati programmati il 13, 14, 15 e 17 luglio e saranno tenuti dalla psicologa Gabriella Esposto, impegnata allo sportello antiviolenza dell’Ospedale di via Santi Cosma e Damiano. Per prenotare un appuntamento è necessario mandare una e-mail a gabriella.esposto@asst-

vimercate.it.

All’Ospedale di Seregno saranno offerti gratuitamente alcuni esami, in particolare mammografie ed ecografie mammarie. Gli esami sono previsti, anche in questo caso, dal 13 al 17 luglio. Per prenotarsi occorre telefonare allo 0362 984304, da lunedì a

venerdì, dalle 14.00 alle 16.00.

A Carate, infine, è possibile sottoporsi, sempre gratuitamente, ed esclusivamente il 15 luglio, ad una visita senologica. Ci si può prenotare allo stesso numero telefonico (0362 984304), nella stessa fascia oraria e giornaliera.

I promotori delle iniziative, coordinate da Mirella Andreula (referente aziendale per il circuito Bollini Rosa) sono, rispettivamente, Tiziana Fraterrigo, primario del Pronto Soccorso di Vimercate; Adriana Sartirana, senologa e radiologa di Seregno; Pietro

Colombo chirurgo dell’ospedale di Carate.