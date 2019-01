I pazienti valutano il pronto soccorso del San Gerardo: obiettivo tagliare le code

Le code al pronto soccorso sono da tempo una problematica oggetto di attenzione per la sanità pubblica italiana e l’Ats Brianza, dopo aver attivato un apposito Gruppo per il miglioramento degli accessi ai PS del suo territorio, da lunedì 28 gennaio ha avviato, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la somministrazione di un questionario ai pazienti in codice bianco e codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

L’obiettivo è capire perché questi utenti si sono recati al PS e se, in rapporto ai sintomi, potrebbero trovare soluzioni diverse nel territorio o nell’ordinaria attività ambulatoriale delle strutture sanitarie territoriali e, quindi, essere trattati altrove, riservando il pronto soccorso ai casi più complessi e riducendo i cosiddetti accessi impropri.

"La progettazione dell’azione di miglioramento è il frutto di un lavoro condiviso tra l’équipe del professor Lorenzo Mantovani, professore di Igiene generale e applicata all’ Università Bicocca, e la nostra Agenzia di Tutela della Salute – ha spiega Oliviero Rinaldi, Direttore Sociosanitario di Ats Brianza – Nel periodo dal 28 gennaio al 1 febbraio, due specializzandi della Bicocca distribuiranno i questionari ai pazienti che si presentano presso il PS del San Gerardo di Monza e cui sia stato attribuito in fase di triage un codice bianco o verde".

"Il questionario è anonimo e sarà autocompilato, ma i nostri specializzandi saranno a disposizione per fornire il supporto opportuno", precisa il professor Mantovani. Tra le domande contenute: chi ha consigliato al paziente di recarsi al pronto soccorso e quante volte nell’ultimo anno vi ha fatto ricorso.

Silvano Casazza, Direttore Generale di Ats Brianza

"L’azione coinvolgerà, nella seconda fase di realizzazione, gli altri principali pronto soccorso del territorio dell’Ats Brianza. L’esito della rilevazione sarà condiviso, al termine del percorso di indagine, all’interno del Gruppo di Miglioramento della nostra Agenzia di Tutela della Salute, al fine di individuare possibili soluzioni in grado di alleggerire i PS del territorio rispetto ad accessi che potrebbero essere trattati tranquillamente ed efficacemente in altra sede".