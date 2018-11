Monza, dedicata una vita a Walter Fontana, imprenditore e politico brianzolo

Una via intitolata all’imprenditore e politico brianzolo Walter Fontana. È quella inaugurata nella mattinata di lunedì 19 novembre nella zona industriale di Monza. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Dario Allevi, il suo vice Simone Villa, il vicepresidente della Camera di commercio metropolitana Carlo Edoardo Valli che per anni ha lavorato al fianco di Fontana all’Associazione Industriali Monza e Brianza e poi è stato suo successore alla presidenza. Non solo: con loro c’erano i familiari di Walter Fontana, la figlia Mirella e i nipoti Andrea e Marco Ferrari.

"E’ con immenso piacere che inauguriamo una via a Walter Fontana, imprenditore illuminato, per ben 12 anni alla guida dell’Associazione Industriali Monza e Brianza, e politico che ha lasciato il segno nella storia della Brianza – ha ricordato il sindaco – suo, infatti, è stato il primo disegno di legge che poi portò alla creazione della Provincia di Monza".