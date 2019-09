X Factor sbarca a Monza, la pallavolo “trasloca” per far posto alla musica

X-Factor sbarca a Monza. La Candy Arena fino a dicembre ospiterà i live della trasmissione Sky e per tre mesi la pallavolo e le squadre, per far posto a troupe televisive e scenografie, traslocheranno.

Dopo le voci sul possibile trasferimento della sede delle riprese circolate nei giorni scorsi, mercoledì mattina è stato firmato l'accordo tra la società Vero Volley e la casa di produzione Fremantle. I termini dell'intesa sono stati raggiunti in seguito all'approvazione di una delibera di giunta, atto necessario dal momento che la struttura è in concessione fino al 2037 al Consorzio Vero Volley.

X-Factor a Monza: la Candy Arena teatro dei "talenti"

Le riprese di X-Factor si concluderanno il prossimo 20 dicembre e l'accordo di collaborazione prevede la disponibilità del Palazzetto per le riprese della casa di produzione che garantirà un ampio quadro di visibilità di carattere promozionale dedicato a Monza e al suo patrimonio culturale e turistico con riprese della città inserite in diversi format nel palinsesto della programmazione.

Per far posto alla musica trasloca la pallavolo

La società Vero Volley si è attivata per valutare tutte le alternative, possibilità e proposte, coinvolgendo la stessa amministrazione comunale, per garantire il regolare svolgimento dell'attività del proprio settore giovanile e delle squadre protagoniste dei campionati di serie A1 femminile e SuperLega maschile limitando al massimo gli eventuali disagi.

“Posso comprendere che guardando nel breve periodo questa possa essere una situazione che comporta anche alcuni disagi - spiega Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley - ma valutando questa opportunità in maniera un po’ più strategica penso che la possibilità di ospitare a Monza e presso la nostra struttura un evento di respiro internazionale, come X Factor, porterà dei vantaggi importanti sia per il movimento della pallavolo che per quanto riguarda l’intera città di Monza e il suo territorio. In pochi giorni, confidando anche in un accordo non ancora firmato, abbiamo dovuto letteralmente svuotare e trasformare la Candy Arena rispetto al suo tradizionale utilizzo, come “casa” del Consorzio Vero Volley: un’impresa che è stata resa possibile soltanto grazie all’eccezionalità della nostra struttura e della nostra organizzazione".

"Da questo punto di vista voglio anche rassicurare tutti: non può essere una temporanea esigenza di poche settimane a mettere in dubbio la più che decennale attività del Consorzio Vero Volley e la sua storia" ha aggiunto Marzari.

Una tensostruttura e le "trasferte" degli atleti

L'accordo prevede la messa a disposizione dello spazio necessario per ospitare una tensostruttura di 2100 mq inclusiva delle zone di sicurezza, oltre a 400 mq di container per gli spogliatoi, oltre a tutti i percorsi di passaggi per il collocamento temporaneo di parte delle attività sportive. Così il settore giovanile del Consorzio Vero Volley, dopo un periodo di transizione di poche settimane, potrà usufruire di una tensostruttura presso l’ex Area Fiera del Comune di Monza, nelle vicinanze della Candy Arena, che verrà attrezzata con due campi, spogliatoi e quant’altro è necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva. Anche gli uffici del Consorzio Vero Volley verranno trasferiti in una nuova sede temporanea nelle dirette vicinanze della stessa tensostruttura, continuando a garantire un regolare servizio.

L’attività agonistica delle prime squadre, il Saugella Team Monza e il Vero Volley Team Monza, verrà temporaneamente dirottata sulle strutture di Milano (Allianz Cloud) e Cinisello Balsamo (PalaSport Salvador Allende) per la serie A1 femminile, e di Busto Arsizio (PalaYamamay) e Desio (PalaDesio), per quanto riguarda il campionato di SuperLega maschile. Relativamente agli allenamenti, invece, le due formazioni stanno già utilizzando a tempo pieno i campi e le strutture del centro Seven Infinity di Gorgonzola.

Il Consorzio Vero Volley proporrà anche dei servizi, vantaggi, facilitazioni e apposite convenzioni per i propri abbonati, come un servizio di navetta gratuito che permetterà di raggiungere la sede di gioco di Busto Arsizio, oltre che un listino di prezzi dedicato alle gare che verranno disputate fuori dal territorio della città di Monza.