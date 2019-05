Annona, un frutto dalle straordinarie proprietà ora coltivato anche in Italia

Non è certo un frutto nuovo, l'annona. Eppure, per l'Italia, in un certo senso lo è. Noto anche come cirimoia o cherimoya, questo frutto dalla forma curiosa proviene dall'America del Sud e, oltre ad un gusto tipicamente tropicale, vanta anche importanti virtù antiossidanti. Senza contare che, oggi, trovarlo è un po' più semplice: l'annona viene infatti coltivata anche in Italia, nella zona costiera nei pressi di Reggio Calabria, dove il clima particolarmente mite ha incontrato appassionati agricoltori.

Raccolto tra settembre e dicembre, questo frutto grande quanto un pompelmo contiene 78 kcal in 100 grammi di polpa fresca. Calorie, queste, che derivano principalmente dai carboidrati (17.71 grammi, di cui 12.87 di zuccheri), dalle fibre e dalle proteine. Si tratta dunque di un frutto zuccherino, come la pesca o la mela. Ciò che davvero lo caratterizza è però il quantitativo di antiossidanti che contiene, annonacina in primis, un polifenolo capace di proteggere il sistema nervoso e cardiovascolare dai danni causati dai radicali liberi. Le fibre sono invece ottime per chi soffre di stitichezza, mentre le vitamine che contiene prevengono i malanni di stagione e stimolano la produzione di collagene.

L'annona può essere gustato al naturale, 5 o 6 giorno dopo la sua raccolta. Oppure utilizzato come ingrediente di macedonie, insalate, dolci, frullati o smoothies, ma anche aggiunto ad uno yogurt magro.

