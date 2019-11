Burro di mele: come si prepara e quali sono i suoi benefici

Alternativa valida al burro tradizionale, il burro di mele (o apple butter) è l’ideale per le ricette dolci. La sua consistenza è simile a quella del burro classico e grazie, al suo sapore zuccherino, ecco che può sostituire anche lo zucchero.



Ricavato dalle mele cotte nell’acqua, il burro di mele ha tra i suoi benefici principali quello di fornire energia immediata, e può essere utilizzato come condimento, come ingrediente per prodotti da forno oppure spalmato sul pane, grazie alla sua consistenza molto densa. Viene considerato una versione più densa e concentrata della salsa di mele, anche se si differenzia da quest’ultima già dalla preparazione. Il tempo di cottura dei due alimenti è infatti diverso: mentre per la salsa deve essere breve così da permetterci di frullare i pezzi di mela, il burro ha bisogno di una cottura molto più lunga e lenta per poter raggiungere la giusta densità.

Come preparare il burro di mele? Sebbene negli Stati Uniti - dove è molto amato - venga preparato con la Crock-Pot (una pentola elettrica adatta alla cottura lenta), noi possiamo tranquillamente prepararlo anche con una pentola classica.



Ingredienti per tre barattoli:

8 mele

mezzo bicchiere d’acqua

cannella

succo di mezzo limone

scorza intera di mezzo limone (da rimuovere dopo)

50 grammi di zucchero di canna (facoltativo)

1 bacca di vaniglia (facoltativo)

zenzero (facoltativo)



Preparazione:

Inizialmente bisogna lavare e tagliare a pezzetti le mele, dopodiché si inseriscono tutti gli ingredienti in un tegame facendo cuocere a fuoco lento per circa 90 minuti. Una volta rimosse la scorza e la bacca di vaniglia, si frulla fino ad avere un composto denso e cremoso. Infine, si trasferisce il contenuto della pentola in barattoli di vetro da conservare in frigorifero oppure da congelare.