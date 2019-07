Carne equina: tutte le proprietà e dove acquistarla a Monza e provincia

Alimento di grande valore nutrizionale, la carne di cavallo, a differenza della carne bovina, ha un maggior contenuto di ferro e un minor tenore di grassi.

Ottimo alimento da inserire nella propria dieta, la carne equina, infatti, possiede una serie di caratteristiche specifiche. Una di queste è la concentrazione elevata di acidi grassi omega 3 (in particolare acido α-linolenico), benefici per il cuore e utili a ridurre i livelli di colesterolo totale e trigliceridi. Inoltre, svolge un'azione protettiva nei confronti dell’arteriosclerosi e contrasta i fenomeni trombotici. Tutti elementi, questi, che fanno della carne di cavallo un vero toccasana. Senza contare l'elevato contenuto di ferro, nello specifico di ferro eme, essenziale per l’ossigenazione dei muscoli e con alta biodisponibilità, dunque ben assimilabile dall’organismo. Oltre al ferro, la carne equina possiede infine alte concentrazioni di minerali come il magnesio, il rame e il fosforo, minerali altamente assorbiti e utilizzati.

Molto apprezzata in Europa, in particolare in Italia, Francia, Spagna, Belgio e Olanda, questa carne ha invece un passato storico travagliato negli Stati Uniti, caratterizzato da divieti di macellazione e rivolte degli animalisti. Negli USA, infatti, il cavallo viene considerato un simbolo del vecchio West e un animale domestico, e questo rende poco diffuso il suo consumo. Diversa è invece la situazione in Italia, soprattutto in alcune regioni come Lombardia, Veneto, Sicilia, Puglia, Piemonte ed Emilia Romagna, dove la carne equina è considerata una vera prelibatezza.

Dove acquistare la carne di cavallo in provincia di Monza e Brianza

Macelleria Equina Da Piero - Centro Commerciale Kennedy, via F.lli Kennedy, Brugherio

Macelleria Giovenzana - via Vignoli 27, Seregno

Macelleria Equina - via Camillo Benso Conte di Cavour 9, Brugherio