Tutti i consigli per una grigliata che non metta a rischio la salute

La grigliata, di carne o di pesce, è una tradizione della stagione estiva: ritrovarsi con gli amici in giardino o sul terrazzo, durante i mesi più caldi, è un'abitudine che i più hanno.Tuttavia, non sarebbe proprio un'abitudine sanissima: l'American Institute of Cancer Research ha ricordato come la carne alla griglia possa provocare la formazione di sostanze cancerogene, se non si prendono determinate precauzioni.

Del resto, non è certo una novità: eccedere con la carne rossa e lavorata espone ad un aumento delle possibilità di contrarre il cancro al colon, e grigliare la carne (sia questa bianca o rossa) ad alte temperature è ancora più pericoloso. Il consiglio? Secondo gli esperti, bisognerebbe grigliare - insieme alla carne - anche pesce e verdure, decisamente più salutari. E, ancora: meglio marinare le carni prima della cottura, preparare spiedini alternando carrne e verdure per alternare l'area esposta alla fiamma, condire con erbe e spezie, limitare l'esposizione al fumo, pulire le griglie per evitare che vi rimangano attaccati residui che - poi - sono quelli più altamente cancerogeni. Il decalogo diffuso dai ricercatori americani termina col suggerimento di utilizzare legni duri per la cottura (in quanto bruciano a temperature più basse), scegliere carni magre eliminando il grasso, ridurre il tempo di cottura e girare spesso la carne.

Dove acquistare barbecue in provincia di Monza

Agribrianza - via Dante 191, Concorezzo

Aqua - via Wagner 72, Seregno

Bema Desio - via Zanella 23, Desio