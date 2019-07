Come funziona e quali risultati regala la dieta dei succhi e dei centrifugati

Cinque giorni per drenare e sgonfiare l’organismo, con la dieta dei succhi e dei centrifugati: è questa la promessa di un regime alimentare da seguire per pochi giorni, così da depurarsi e da ricevere una sferzata d'energia. Ideata dalla nutrizionista americana Megan Roosevelt, la dieta in questione si basa sul consumo di frutta e verdura. Dura cinque giorni, e ognuno di questi prevede l’assunzione di due centrifugati, un frullato, uno spuntino semplice e un pasto a base di verdura.

Perché i succhi

Con un ottimo apporto di vitamine, sali minerali, enzimi, antiossidanti e fitonutrienti, i succhi di frutta e verdura rappresentano un metodo eccellente per idratare e nutrire il nostro corpo.

Per colpa della frenesia quotidiana che la vita ci impone, molti di noi non riescono infatti a consumare nelle giuste dosi tutti gli alimenti di cui avrebbero bisogno, frutta e verdura in primis. Ecco dunque che i succhi possono aiutarci a raggiungere una quantità sufficiente di quei cibi che - più di tutti - fanno bene. Come spiega Megan Roosevelt, un succo fresco può infatti farci sentire meglio nel breve e lungo termine.

È bene specificare, però, che per succhi non si intendono quelli industriali: bisogna assumere i succhi freschi che, a differenza dei primim non contengono sostanze aggiunte come zuccheri e additivi. Come prepararli? Basta estrarre il succo dalla polpa dell’alimento (frutta o verdura), in modo da avere una bevanda ricca di sostanze nutritive.

Centrifugati o frullati?

Seppure molto diversi tra loro per metodo di preparazione, centrifugati e frullati fanno entrambi molto bene.

Per preparare un centrifugato si estrae il liquido dalla polpa del frutto o della verdura e si ottiene così una sostanza ricca di sostanze nutritive, che vengono rapidamente assorbite dall’organismo e sono quindi adatte anche a chi ha problemi digestivi. I frullati invece sono ottenuti da prodotti interi e, mantenendo intatte le fibre, aumentano il senso di sazietà. Tenendo inoltre sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue, facilitano e regolarizzano le funzioni intestinali. Ecco dunque che, consumare questi prodotti per cinque giorni come indicato dalla dieta in questione, può apportare all'organismo numerosi benefici.