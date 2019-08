Mankai, il superfood che vuole sostituire la carne

Avete mai sentito parlare della Mankai, o magari della lenticchia d'acqua (l'altro nome con cui è conosciuta)?

Si tratta di una piccola pianta acquatica, la Wolffia globosa, che fa parte di quelle alternative vegetali alle proteine animali e a tutte le problematiche a queste connesse: dal rischio di sviluppare patologie cardiovascolari a causa di un consumo eccessivo, sino all'impatto ambientale degli allevamenti intensivi, le alternative proteiche sono oggi sempre più apprezzate.

Tuttavia, ciò che alle proteine vegetali spesso si contesta è un insufficiente contenuto di amminoacidi essenziali, l'inesistenza della vitamina b12 e il fatto che il ferro sia meno biodisponibile rispetto a quello presente nei tessuti animali. Ecco dunque che è proprio la Mankai - originaria del Sudest Asiatico - a porsi come la soluzione ideale a tali critiche. Secondo gli esperti, la lenticchia d'acqua potrebbe essere la "rivale" per eccellenza di carne & co., e il merito va alla presenza di proteine d'alta qualità, di vitamina b12 e di ferro biodisponibile.

Gli studi condotti hanno dimostrato come un regolare consumo di Mankai comporti un significativo aumento della concentrazione ematica di aminoacidi essenziali e di vitamina b12. Se poi nella propria dieta mediterranea a basso contenuto di carne si introducono frullati di lenticchia d'acqua, l'omeostasi del ferro non viene compromessa. Infine, un ulteriore studio ha somministrato a metà dei partecipanti frullati a base di yogurt e all'altra metà frullati a base di Mankai: a parità di calorie, carboidrati, proteine e grassi, i secondi hanno registrato una risposta glicemica inferiore e un maggior senso di sazietà.

Che sia questo il cibo del futuro? Ci sono buone probabilità.