Sono i mirtilli il miglior anti-age che la natura offre

La frutta tutta, frutti di bosco in primis, è un concentrato di benessere. E questo ormai da tempo lo si sa.

Ora, un'ulteriore conferma arriva dal Congresso mondiale di Gerontologia e Geriatria, il cui simposio "Blu contro grigio: potenziali benefici per la salute dei mirtilli per un invecchiamento di successo" raccoglie tutta una serie di studi il cui fine è stato univoco: dimostrare come i mirtilli sappiano fare invecchiare bene.

Qual è la quantità giusta? Mezza tazza al giorno, ed ecco che la pressione sanguigna si riduce e i vasi sanguigni migliorano il loro funzionamento grazie alla presenza degli antociani, responsabili del color viola scuro dei mirtilli. Alla loro azione si aggiunge poi quella dei polifenoli che - come dimostrato con un test eseguito su un gruppo di anziani - migliorano la memoria e permettono di invertire, se assunti in sufficienti quantità, il decorso del deficit cognitivo. Infine, i flavonoidi svolgono un'importante azione antiossidante capace di contrastare malattie cardiovascolari, metaboliche e degenerative.

Basta mangiare una manciata di mirtilli al giorno, o ancora meglio berne il succo concentrato, per vedere dunque negli over 65 sensibili miglioramenti, soprattutto sulle loro abilità cognitive. Se poi il loro consumo lo si associa a quello di ciliegie, fragole e di altri frutti rossi e frutti di bosco, ecco che per gli anziani (ma anche per i giovani) la salute ci guadagna. Decisamente.

Dove acquistare la frutta più buona a Monza

Ortofrutticola Monzese - via Lecco 142, Monza

Il fruttivendolo Luca - consegna a domicilio

Siamo alla Frutta - via Luciano Manara 12

L'Orto del Centro - Spalto Santa Maddalena 3