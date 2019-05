Spuntini sani e golosi per spezzare la fame senza ingrassare

A metà mattina o a metà pomeriggio sei in genere colto da fastidiosi attacchi di fame, ma hai timore di accumulare chili di troppo? In realtà, non devi certo stare a stecchetto: basta scegliere i giusti alimenti, per regalarti uno spuntino goloso e sano che non rinunci al gusto ma che non comprometta neppure la tua linea. Su cosa puntare? Ecco 10 idee.

Il sandwich light

Chi l'ha detto che un panino non possa diventare uno spuntino leggero? L'importante è saperlo preparare: basta scegliere due fette di pane integrale (oppure di kamut, segale o farro), meglio ancora se arricchito con semi (di zucca, di girasole, di lino o di sesamo), e farcirlo con ingredienti light. I migliori? Un formaggio leggero come la ricotta, il primosale e la crescenza, un affettato come la bresaola, il roastbeef o l'arrosto di tacchino, e un paio di fette di pomodoro. Per fare il pieno di vitamine, poi, si può accompagnare il sandwich con una spremuta d'arancia o di pompelmo.

Il sorbetto

Voglia di dolce? Puoi puntare sul gelato o, meglio, sul sorbetto alla frutta. Composti esclusivamente da acqua e frutta (a differenza dei gusti alle creme, che sono arricchiti con latte, zucchero e talvolta uova), i sorbetti sono poveri di materie grasse: due palline non contengono più di 100 kcal, ed è possibile persino preparli in casa scegliendo il frutto che più si preferisce.

Lo smoothie

Un'alternativa ancora più sana rispetto al sorbetto è lo smoothie, che non solo è leggero e gustoso ma svolge anche un'azione detox. Se si vive un momento di particolare stanchezza, lo si può preparare con banane e mele; se si vuole depurare l'organismo, meglio puntare su papaya, melograno e mango; se si soffre di problemi circolatori, via libera a mirtillo e frutti rossi. Come prepararlo? Meglio utilizzare solo acqua, frutta e ghiaccio o - al massimo - aggiungere del latte vegetale: di mandorle, di soia, di miglio, d'avena, di riso (ovviamente senza zucchero).

Una tazza di latte e cacao

Non pensare sia solo per bambini, il latte e cacao: se non si è intolleranti al lattosio e non si soffre di colon irritabile, può diventare uno spuntino dietetico da concedersi una o due volte alla settimana. Dal potere saziante, tiene infatti a bada i morsi della fame regalando un pieno di proteine. E, se ci si aggiunge un bel cucchiaio di cacao amaro, si soddisfa il palato e si assumono preziosi antiossidanti.

Mix di semi e frutta secca

Uno spuntino goloso da portarsi in ufficio, semplicissimo da prepare? Un mix di semi e di frutta secca, da prepare così: 2 cucchiai di semi di girasole non salati, 1 cucchiaio d'uvetta, 1/2 cucchiaio di ciliegie secche, 1/2 cucchiaio di cioccolato fondente a scaglie, 2 cucchiai di semi di zucca, 1/2 cucchiaio di semi di chia, 1 cucchiaino di peperoncino in polvere. Per prepararlo è sufficiente mettere in un recipiente dell’acqua con peperoncino, sale e pepe; in un altro, fare una miscela coi semi di chia, i semi di zucca e i semi di girasole e unirle. Si dispongono poi tutti i semi su una teglia da forno e si cuoce a 150° per 10 minuti, stando attenti che i semi non si brucino. Quando cominciano a scurirsi, si sforna e si lascia raffreddare. Dopodiché, si uniscono i semi tostati agli altri ingredienti in un unico contenitore a chiusura ermetica e si agita per mixarli bene.

