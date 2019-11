Ti senti stanco? Con questi cibi ritrovi l’energia

In particolari momenti della vita, come i cambi di stagione o i forti periodi di stress, la stanchezza sia mentale che fisica accomuna molte persone.

Una dieta bilanciata, insieme ad una corretta idratazione, potrebbero essere validi alleati per combattere l’indebolimento e ritrovare forza e slancio. Vediamo quali sono gli alimenti che possono venirci in aiuto.

Quando siamo in calo mentale ed emotivo, il magnesio risulta essere un ottimo rimedio. Lo possiamo trovare nel cacao puro o in tavoletta, nei cereali, e nella frutta secca (vedi le mandorle). Anche la vitamina B12 può essere una valida alleata, e la troviamo nella carne (fegato, maiale), nel pesce azzurro, nelle cozze e nei legumi. Il compito di questa fondamentale vitamina è quello di trasformare il cibo in energia pronta all’uso.

Una delle principali cause di forte astenia potrebbe poi essere la mancanza di potassio. Si consiglia quindi di consumare cibi che lo contengono come banane, pesche e - in generale - la frutta estiva ricca di acqua.

Per il trasporto dell’ossigeno nel nostro sangue, poi, il ferro è di fondamentale importanza, ed una sua eventuale carenza potrebbe manifestarsi attraverso una forte spossatezza. Per ristabilirne la giusta quantità è bene mangiare i cibi che lo contengono, come carne, legumi e pesce, ma è altrettanto importante che questi vengano abbinati alla vitamina C. Quest’ultima è infatti essenziale per il corretto assorbimento del ferro.

Infine, è giusto ricordare di quanto sia importante bere la corretta quantità di acqua, in quanto la disidratazione potrebbe portare stanchezza. La dose consigliata è di un litro e mezzo o due al giorno, meglio se assunti in più volte e a piccoli sorsi.