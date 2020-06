3 ricette per il burrocacao fai da te

Se hai voglia di cimentarti con i cosmetici fai da te, il burrocacao e il balsamo per le labbra sono un’ottima soluzione. Dalla preparazione molto semplice e gli ingredienti facilmente reperibili, questi due prodotti sono indicati anche a chi affronta per la prima volta l’autoproduzione.

Per quel che riguarda gli ingredienti, quelli base sono il burro di cacao e il burro di karitè, aromatizzabili entrambi con oli essenziali o estratti naturali (tutto ciò è facilmente acquistabile online o in erboristeria). Due invece le soluzioni per i contenitori in cui mettere il prodotto finale. Una è la classica scatoletta metallica con coperchio, mentre l’alternativa è lo stick da lucidalabbra. Se non ne hai uno in casa, sappi che è disponibile online già vuoto, venduto appunto per chi volesse realizzare da sé il prodotto.

Ecco dunque tre ricette molto semplice per il burrocacao fai da te.

Burrocacao autoprodotto

Ingredienti:

2 cucchiaini di burro di karitè

3-4 gocce di olio essenziale

1 contenitore con coperchio di piccole dimensioni

Preparazione:

Come prima cosa versa il burro di karitè direttamente nel contenitore, aggiungendo poi qualche goccia dell’olio essenziale scelto. Infine mescola fino al raggiungimento di una buona consistenza del prodotto.

Balsamo labbra alla vaniglia

Ingredienti:

6 g di burro cacao

2 g di burro di karitè

2 g di cera di mimosa o candelilla

0,5 ml di vitamina E

3 gocce di oleoresina di vaniglia

Preparazione:

Inizia sciogliendo a bagnomaria i 2 burri e la cera e, una volta spento il fuoco, aggiungi la vitamina E insieme alle gocce di oleoresina di vaniglia. Terminate queste operazioni, potrai versare il tutto nel contenitore.

Balsamo labbra al cioccolato

Ingredienti:

2 cucchiaini di burro di karitè

2 cucchiaini di burro di cacao

1 quadratino di cioccolato fondente

2 gocce di aroma naturale alla vaniglia

Preparazione:

Metti il cioccolato in un pentolino, mentre in una pentola a parte porti l’acqua a ebollizione. Inserisci il pentolino a bagnomaria all’interno della pentola fino a quando il cioccolato si sarà quasi sciolto. A questo punto aggiungi sia il burro di cacao che quello di karitè mescolando e amalgamando il tutto. Spegni il fuoco e aggiungi, continuando a mescolare, l’aroma naturale alla vaniglia. Versa il prodotto finale nel contenitore e, una volta che raggiunge la temperatura ambiente, mettilo in frigorifero fino a quando raggiungerà una consistenza solida.