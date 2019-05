I migliori barber shop di Monza e provincia

Da ormai qualche anno è ritornato il culto della barba. Sempre più uomini hanno deciso di puntare ad un aspetto vintage grazie anche alla moda degli ultimi tempi. In tutta Italia si sono aperti numerosi barber shop, veri e propri templi del taglio barba e baffi, che sono tornati ad esaltare la barba folta, morbida, curatissima e a ricordare che la cura non è solo donna. Non si tratta di semplici negozi per barbieri, ma di locali che coccolano ogni cliente su una comoda poltrona, con una mantella stile anni '50, in un ambiente stiloso, ascoltando buona musica e avendo a che fare con maestri dello stile Old School.

Il lavoro nei barber shop

Sempre più artisti della barba riescono a realizzare lavori impeccabili con rasoio e forbice. Ma non c’è solo il taglio perfetto, per tutti i clienti c'è il massaggio alla barba, l'utilizzo di prodotti adeguati per rendere barba e baffi setosi e lucidi. Una cura forse maniacale che, però, è il vero punto di forza di tutti i barber shop. Sono un connubio tra un salone di bellezza dedicato al pubblico maschile, unito ad un club originale e di tendenza per uomini. L’idea è stata importata in Italia direttamente dagli Stati Uniti dove i barber shop si sono oramai consolidati come locali dedicati a tutti quegli uomini, hipster, artisti e creativi ma non solo, che hanno a cuore la cura di barba, capelli e viso. In Italia è stato ripreso questo antico mestiere e viene rivisitato completamente in chiave trendy ed orginale, vintage e creativa, dando vita ad un luogo di culto, di incontro e di relax, dedicato agli uomini moderni.

Dove trovare i migliori barber shop a Monza e provincia

Ecco alcuni tra i migliori barber shop che è possibile trovare a Monza e provincia:

Barber Club - Via Giacomo Matteotti, 2 Bovisio Masciago

NONEM Barber Shop & Ladies - Via Dante Alighieri, 1 Monza

Italian Style Factory - Piazza IV novembre, 11 Seveso

Barberville - via Madonna, 17 - Oreno