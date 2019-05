Bava di lumaca: quando usarla e quali sono i suoi benefici

In molti potrebbero ignorarlo ma la bava di lumaca ricopre un ruolo molto importante in ambito cosmetico, così come medico-estetico. Per quanto la sostanza prodotta dalle lumache possa far raggelare molti, è bene sapere come sia ricca di nutrienti, vitamine, aminoacidi e proteine. È inoltre particolarmente idratante. Un toccasana per la pelle insomma.

Baca di lumaca: i benefici

Molteplici i vantaggi per il nostro organismo dati dall’utilizzo regolare della bava di lumaca. Si tratta di una sostanza particolarmente ricca di vitamina E ed elastina, il che la rende un ottimo antirughe, ideale per contrastare i radicali liberi, favorendo al tempo stesso la produzione di collagene.

Le tante proteine al suo interno rigenerano la pelle, andando ad alleviare i tanti inestetismi che il trascorrere degli anni evidenziano. Un rigenerante che agisce anche sulle macchie cutanee, rendendo inoltre meno visibili le cicatrici, sulle quali agisce il collagene. I propri tessuti saranno inoltre particolarmente idratati, con i prodotti a base di bava di lumaca che riescono a favorire l’ossigenazione.

Chiunque soffra di smagliature sul proprio corpo ne trarrà beneficio grazie all’azione garantita dalle proteine e dalle vitamine al suo interno. L’acido glicolico infine offre una piacevole azione esfoliante.

Prodotti a base di bava di lumaca a Monza

Dai cosmetici alle creme di bellezza, dalle maschere ai prodotti per capelli, in commercio è molto facile trovare un prodotto che faccia al proprio caso, a base di bava di lumaca, anche a Monza.

Lumache della Brianza - Via loc. Gaggio, 15

Parafarmacia Monguzzi – Via Zucchi, 13

Le chiocciole di cascina Amore – Via Giuseppe Verdi, 33