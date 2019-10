Ecco perché dovresti sempre avere il bicarbonato nel tuo beauty case

Anche se tutti lo conoscono e lo utilizzano per altri scopi, il bicarbonato può essere un ottimo alleato per le amanti del beauty e della cura del proprio corpo.

Naturale ed economico, il bicarbonato di sodio grazie alle sue molteplici proprietà può essere utilizzato in diverse situazioni, tra cui numerosi trattamenti di bellezza. Da solo o abbinato ad altri ingredienti, si può usare infatti utilizzare per la cura del corpo, della pelle e dei capelli.

Per quanto riguarda il corpo, il bicarbonato può fungere da ottimo tonificante se ne aggiungiamo mezza tazza al nostro bagno caldo. Il risultato sarà una pelle morbida e levigata, e ritroveremo tono ed energia.

Se invece vogliamo effettuare un vero e proprio scrub su viso e corpo, basterà preparare un impasto di bicarbonato e acqua (rispettivamente ¾ e ¼). Applicandolo sulla pelle con movimenti circolari, otterremo lucentezza e freschezza eliminando cellule morte e impurità.

Anche per quanto riguarda il problema della sudorazione eccessiva con conseguenti cattivi odori, il bicarbonato ci può venire in aiuto. Se applicato sotto le ascelle in soluzione mischiata con acqua, preserverà il naturale odore della pelle. Non dovremo neanche preoccuparci di eventuali irritazioni o reazioni allergiche, in quanto il bicarbonato non contiene né profumi né alcool.

Per quanto riguarda invece l'igiene orale, sciogliendo in un litro d’acqua un cucchiaio di bicarbonato possiamo ottenere un ottimo colluttorio dall’effetto neutralizzante contro gli acidi, e rinfrescante per l’alito. Lo si può inoltre usare come sbiancante, semplicemente applicandolo sullo spazzolino da denti e usandolo come un normale dentifricio. Attenzione però a non esagerare con la frequenza: un uso eccessivo potrebbe corrodere lo smalto.

Anche i nostri capelli possono beneficiare del bicarbonato. Se una volta a settimana ne sciogliamo un cucchiaino nello shampoo, un massaggio dei capelli seguito da un risciacquo regalerà loro morbidezza e lucentezza.

Infine, per avere mani morbide basterà sciogliere due cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua e immergerle qui per dieci minuti. Lo stesso procedimento funziona anche per i piedi, con la differenza del trattamento delle parti callose. Queste vanno trattate passando sulla parte interessata una pasta di acqua e bicarbonato.