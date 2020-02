Brufoli: il make-up per coprirli

Se la sveglia non è stata delle migliori e la tua pelle ha deciso di fare i capricci, non disperare: non esiste piccola o media imperfezione che non si possa attutire con il make-up. Ormai i trucchi sono talmente "futuristici" che gli inestetismi non fanno più paura: basta seguire poche ma precise regole per ottenere il massimo risultato.

La base è fondamentale per avere un viso a prova di brufoli e per far respirare la pelle: un primer opacizzante da applicare sul volto già pulito sarà il piano perfetto per il correttore, ma sceglilo a base verde. Se steso in piccole quantità con un pennellino (con le dita tende a scaldarsi e a non fissarsi sulla zona prescelta), permetterà di correggere il rossore nascondendolo.

Per il fondotinta meglio optare per uno oil free ad alta copertura, usandolo con attenzione e precisione e sfumandolo ai bordi con una spugnetta inumidita; nel caso in cui desideri qualcosa di più leggero, usa una BB Cream e tampona sulle aree che hanno necessità. Per perfezionare il trucco, un leggero velo di cipria leggermente coprente.

Se i brufoli sono in fase acuta, non usare prodotti contenenti silicone e struccati molto bene prima di andare a letto per permettere alla pelle di respirare.

Cosa usare per la pulizia? Prodotti lenitivi e non aggressivi, ovviamente. E, dopo la detersione, meglio passare un tonico che riequilibri il PH della pelle, insieme ad un idratante con azione seboregolatrice, opacizzante e lenitiva per togliere un po’ di infiammazione.

Attenzione, come ultimo consiglio, che il make-up sia matt, naturale e steso in modo omogeneo su tutta la pelle, evitando prodotti illuminanti che farebbero l’effetto contrario. Ovvero, metterebbero in risalto le imperfezioni.