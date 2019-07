Se i brufoli ti hanno lasciato antiestetiche macchie scure, trattale così

Tra le più fastidiose macchie che sulla pelle si possono avere vi sono quelle lasciate dai brufoli. Cosa le causa? Una macchia di melanina, più scura, dovuta all'iperpigmentazione che compare laddove un tempo si trovava l'impurità.

Antiestetiche e fastidiose a vedersi, possono in realtà essere eliminate (o perlomeno attenuate) mettendosi un po' di impegno. Tra i rimedi naturali più efficaci, ad esempio, utilissimi si rivelano il bicarbonato, il limone, la rosa mosqueta, l'aloe vera. Perché, quelle macchioline rossastre o marroni ben diverse dalle cicatrici da acne (decisamente più difficili da eliminare, e spesso necessarie di un intervento di medicina estetica), sono segni dell'infiammazione che ha provocato il brufolo e ben si prestano ad un trattamento tutto naturale.

La prima soluzione può essere quella di applicare con l'aiuto di un cotton fioc un po' di succo di limone che - grazie al suo contenuto d'acido citrico - andrà a schiarire l'area in cui la melanina si è accumulata, intervenendo ovviamente sullo strato più superficiale dell'epidermide. In alternativa, si può creare un piccolo impasto utilizzando acqua e bicarbonato di sodio: un rimedio, questo, il cui effetto sbiancante è efficace soprattutto sulle macchie rosse. Basta applicarlo sulla macchiolina, e lasciare che si secchi per poi eliminarlo. Se amate gli oli essenziali, perfetto è l'olio di rosa mosqueta, ricco di Omega 3 e Omega 6 e di acido linoleico, e capace di migliorare la pigmentazione della pelle. Infine, per rigenerare l'epidermide (operazione essenziale per eliminare gli aloni scuri), se non si vuole ricorrere a peeling chimici a base d'acidi, si può applicare sulle macchioline il gel estratto dalle foglie d'aloe vera che - utilizzato con costanza - le farà sparire.

Dove acquistare prodotti per la pelle a Monza

Se invece preferiste acquistare prodotti ad hoc per il trattamento delle macchie scure, ecco dove è possibile trovarli a Monza.

L'Estragon - via Vittorio Emanuele, 1

L'Erbolario Monza - via Vittorio Emanuele II, 4

Farmacia Robbiati - via Vittorio Emanuel II, 25

Farmacia Motta - via Cavallotti, 137