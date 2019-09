Perchè i capelli appaiono unti subito dopo il lavaggio? Le possibili cause

Problema molto fastidioso, ma anche molto frequente, quellod dei capelli unti appena lavati è un fastidioso "disturbo" comune a molte persone.

Le nostre abitudini, sia cattive che buone, influiscono infatti molto sulle condizioni del nostro corpo e dei nostri capelli, ma grazie a semplici azioni quotidiane possiamo aiutare le capigliatura ad essere più voluminosa e splendente.

Ecco tutte le condizioni che favoriscono l'untuosità dei capelli, anche subito dopo il lavaggio.

Stile di vita frenetico

È risaputo che la vita frenetica con impegni sempre più frequenti non giova alla salute dei nostro cuoio capelluto, che tende a sporcarsi di continuo. Smog e fumo, infatti, sono tra i principali nemici dei nostri capelli, quindi è giusto trattarli a seconda di ciò di cui hanno bisogno. Uno shampoo purificante, un buon balsamo e una maschera rigenerante per capelli possono comporre una ricetta vincente per sopravvivere alle giornate più intense.

Lavaggi troppo frequenti

Se lavare i capelli è assolutamente fondamentale per il loro benessere, la frequenza con cui lo facciamo è altrettanto importante. Due o tre volte a settimana sarebbe l’ideale, ma se il lavaggio non può proprio aspettare si consiglia di usare uno shampoo per lavaggi frequenti.

Prodotti eccessivamente aggressivi

Usare prodotti purificanti è tra i modi migliori per mantenere la nostra capigliatura pulita e sana, ma attenzione a non usarne di troppo aggressivi, in quanto rimuoverebbero più sebo di quanto richiesto, rischiando di triplicarne la produzione con conseguenze disastrose per la nostra chioma.

Un'alimentazione povera di frutta e verdura

Se è vero che siamo quello che mangiamo, una sana alimentazione non può fare altro che aiutarci ad avere una capigliatura forte e pulita. Per questo motivo, frutta e verdura non devono mai mancare nella nostra dieta.

Una volta capito perchè i nostri capelli risultano unti anche dopo essere stati lavati, sarà più semplice identificare i possibili rimedi per far tornare la nostra capigliatura sana e splendente. Ecco i più efficaci:

Ad ogni tipologia di capello il suo shampoo

Diversa tipologia di capelli equivale a diverso trattamento: a chi ha i capelli grassi si consiglia di usare uno shampoo purificante, mentre chi li ha secchi meglio che utilizzi uno shampoo nutriente.

Usare periodicamente una buona maschera per capelli

Nonostante si usi uno shampoo specifico ed efficace, un trattamento non si potrà definire completo se non si usa periodicamente una buona maschera per capelli, da applicare magari al termine di una settimana stressante.

Cambiare periodicamente shampoo

Così come il guardaroba, anche lo shampoo andrebbe cambiato di tanto in tanto. Il nostro cuoio capelluto infatti risponde in maniera diversa a seconda del prodotto. Se ci accorgiamo che lo shampoo con il tempo non ci porta i risultati sperati, sarebbe meglio sostituirlo con un prodotto analogo. I nuovi agenti presenti nel nuovo prodotto verranno subito recepiti, e andranno a rinvigorire il capello.

Rivolgersi allo specialista di fiducia

Se proprio il problema dei capelli unti non si risolvess, su può sentire il parere di uno specialista. Il nostro parrucchiere o meglio ancora il nostro dermatologo, dopo un check up completo del nostro capello, sarà in grado di consigliarci la cura più adatta.

