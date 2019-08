Il colore di capelli più cool dell’estate? È l’Icy White

Non è il bianco, non è l’argento: il colore più trendy dell’estate 2019, in tema capelli, si chiama Icy White.

È risaputo come nella stagione più calda dell'anno le tinte più gettonate siano quelle chiare, soprattutto nelle loro sfumature fredde, e la prima in classifica è per l'appunto l’Icy White, una gradazione di biondo fredda che arriva al platino, con sfumature luminose quasi metalliche. Oltre che di una perfetta decolorazione, però, questa tinta necessita anche di una grande cura, al fine di apparire sempre al meglio. Per arrivare a una tonalità del genere bisogna schiarire molto, quindi è veramente importante che la struttura del capello sia sana e venga mantenuta elastica anche dopo la decolorazione. Si consiglia quindi di rivolgersi ad un parrucchiere esperto che sia in grado di scegliere la giusta decolorazione per i vostri capelli.

L’Icy White dona particolarmente a chi possiede una carnagione chiara cono sottotono neutro o rosato, e spicca tantissimo con gli occhi azzurri, grigi e verdi, ma si abbina bene anche con gli occhi castano scuro. Risulta invece meno adatta alle persone con carnagione scura o olivastra, in quanto il contrasto che si verrebbe a creare sarebbe troppo evidente. Ovviamente queste sono tutte indicazioni generiche, chiunque si può sentire libero di provarla, indipendentemente dalla sua carnagione.

Parliamo ora di acconciature: quali si addicono maggiormente a questa richiestissima tinta? L'Icy White sta benissimo sui tagli corti, soprattutto se sono spettinati e sbarazzini, ma non disdegna neanche quelli medi e lunghi, meglio ancora se scalati. Le scalature, molto di moda in questa estate 2019, danno volume alla chioma, donando luminosità al volto grazie ai riflessi glaciali della tinta. Pronti a sfoggiare capelli... bianco ghiaccio?

