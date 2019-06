Come rimediare alla pelle secca, nutrendola in vista dell’estate

Donne e uomini si ritrovano spesso a fare i conti con la pelle secca, che tira, soprattutto nel corso dei mesi invernali. Generalmente si tratta di un fenomeno che riguarda il viso, ma può coinvolgere tutte le aree del corpo. È necessario prendersi cura della propria pelle, tutelandola a mantenendola il più elastica possibile.

Rimedi contro la pelle secca

Si può parlare di pelle secca nel momento in cui ci si rende conto che il quantitativo di sebo e acqua è inferiore alla media. Un chiaro segnale è dato dall’aspetto dell’epidermide, tesa, ruvida, disidratata nei suoi strati più superficiali.

In questi casi l’alimentazione viene in nostro soccorso. È necessario bere molta acqua, integrandola magari con del tè o delle squisite tisane. Nella propria dieta settimanale non dovranno inoltre mancare minestre e zuppe.

Particolarmente salutari per la pelle sono i grassi polinsaturi, il che vuol dire cibarsi di frutta secca e pesce, condendo con olio d’oliva a crudo. È bene restare il più distanti possibile dal sale, inserendo ortaggi, frutta e verdure nel proprio schema quotidiano. È inoltre possibile effettuare dei trattamenti bio, curando la pelle con miele, acqua e yogurt, sfruttando i benefici per la pelle garantiti da ingredienti quali avocado, avena e cocco.

Pelle secca: consigli utili

La pelle dovrà essere idratata con delle creme a base di burri vegetali, olio di jojoba e in generale oli vegetali. Prima di andare a dormire si consiglia di applicare della crema oleosa sulla pelle secca, eseguendo movimenti circolari. Prima di applicare qualsiasi olio però si dovrà esfoliare la pelle. L’uso di uno scrub naturale aiuterà inoltre a rimuovere le cellule morte. È bene però non abusarne, limitandone l’uso a una volta la settimana.

Erboristerie a Monza

Ecco alcune erboristerie nell’area di Monza dover poter acquistare prodotti bio ideali per la propria pelle, ricevendo inoltre tutta l’assistenza necessaria, con consigli ad hoc per la pelle secca.

Casa delle Erbe - Via Gerolamo Borgazzi, 21

L’Erbolario – Via Vittorio Emanuele II, 4

Erboristeria L’Estragon – Via Vittorio Emanuale, 1