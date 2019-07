Come mettere la crema solare per proteggersi al meglio

Una bella abbronzatura, si sa, piace a tutti. Ma anche la crema solare più efficace, se non viene applicata in maniera corretta, rischia di non garantire la giusta protezione dai raggi UV. Questo potrebbe causare anche qualche problema alla nostra pelle, come colpi di calore, eritemi solari, scottature, macchie scure e rughe. Nella peggiore delle ipotesi, i raggi UV potrebbero essere causa di danni agli occhi e addirittura del cancro alla pelle. Ecco alcuni consigli utili per evitare che questo succeda.

Come preparare la pelle per una perfetta abbronzatura

Con un piccolo anticipo sulle vacanze, è bene preparare la nostra pelle per l’abbronzatura, anche in ambito alimentare. Integratori solari di melanina e a base di betacarotene sono consigliati per chi ha una carnagione molto chiara (fototipo I e II), e sono utili a prevenire eritemi, intolleranze cutanee e scottature. Inoltre, pulire la pelle da cellule morte con uno scrub, la prepara a ricevere al meglio i raggi solari.

Protezione solare

È assolutamente necessario, per proteggersi dal sole, applicare accuratamente una buona crema solare, ricoprendo tutto il corpo. Una volta scelto l’indice di protezione corretto, è utile sapere come applicarla. Per garantire la giusta protezione, la crema deve essere spalmata in dose sufficiente, quindi è necessario applicarla uniformemente su tutto il corpo con movimenti circolari. Attenzione a non dimenticare collo e orecchie, essendo queste zone con pelle sottile e sensibile, spesso tralasciate.

Consigli pratici

Contenendo pochi conservanti, la crema solare non deve essere usata da un anno all’altro; quindi, una volta aperto il flacone, non è consigliabile utilizzarlo anche l’anno successivo. Applicare la protezione anche sotto il costume e in caso di cielo nuvoloso sono ulteriori consigli da prendere in considerazione. Cosa fare in caso di pelle già abbronzata? È bene ricordare che abbiamo sempre bisogno della protezione solare, poiché ci si può scottare anche una volta abbronzati. Si consiglia di iniziare le vacanze con una protezione alta per poi ridurla dopo qualche giorno di esposizione al sole. Se si hanno capelli scuri e una pelle olivastra, si può partire con una protezione + 30 per poi passare ad una + 20, invece per chi ha pelle e capelli molto chiari, è preferibile partire con una + 50.

Dove acquistare crema solari a Monza

Farmacia del Corso - corso Milano 12D

Farmacia Comunale 10 - via Angelo Ramazzotti 36

Farmacia Basaglia - via Buonarroti 58