Creme solari: quando gli ingredienti sono pericolosi per la salute

Che proteggersi con la crema solare sia importantissimo, in spiaggia come in montagna e in città, ormai lo sappiamo. Tuttavia, ciò che non tutti sanno, è che alcuni solari sarebbe meglio evitarli. Perché? Perché contengono sostanze nocive per la pelle.

I professionisti della Food and Drug Administration (FDA), l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, hanno condotto uno studio per determinare se quattro principi attivi (avobenzone, oxybenzone, octocrylene ed ecamsule), presenti in moltissimi prodotti solari, vengano assorbiti nella circolazione sistemica una volta applicati. Dallo studio è emerso che questi quattro principi attivi rimangono in circolo nel corpo per almeno 24 ore dopo l’utilizzo, e la loro concentrazione nel sangue continua ad aumentare man mano che l’uso quotidiano persiste.

L’avobenzone è utilizzato all’interno di rossetti, creme, prodotti solari e altri cosmetici, ed è in grado di assorbire i raggi ultravioletti in un’ampia gamma di lunghezze d’onda. Ma, essendo un ingrediente solubile, quando l’avobenzone entra in contatto con l’acqua (anche nel caso di pelle umida) forma dei composti organici tossici per l’organismo (come acidi aromatici, aldeidi, fenoli e acetil benzeni).

L’importanza di leggere l’etichetta delle creme solari

Per capire meglio se il prodotto solare che abbiamo scelto sia efficace e sicuro per la nostra salute, è importantissimo imparare a leggere le etichette in cui sono riportati ingredienti e altre informazioni essenziali. Ecco allora alcune dritte per capire se quello che hai scelto è il prodotto giusto per te:

Il numero di SPF: il fattore di protezione solare (Sun protection factor, SPF) indica il grado di protezione solare che il prodotto fornisce; più l’Spf è alto, più riuscirà a schermare la pelle dai raggi solari.

che protegga sia dagli (i raggi più pericolosi) che dagli . Sulle etichette potresti anche trovare la dicitura IR, cioè infrarossi non c’è un metodo di misurazione ufficiale e standardizzato che ne dia garanzia. Filtri chimici e fisici: i filtri chimici sono composti da ingredienti realizzati in laboratorio e assorbono la luce ultravioletta, convertendola in raggi pericolosi per la pelle; i filtri fisici , invece, vanno a costituire una barriera che riflette i raggi solari. I filtri fisici prevedono l’utilizzo di ingredienti naturali come il biossido di titanio e l’ossido di zinco e sono in assoluto i più sicuri. Proteggono bene ma fanno una patina bianca sulla pelle poco piacevole. Nelle creme solari troviamo solitamente entrambe le tipologie di filtri, tranne i solari bio che contengono principalmente filtri naturali.

(mineral oil, petrolatum, paraffinum) possono essere irritanti e comedogenici (ovvero responsabili di depositarsi all'interno dei pori della pelle portando alla formazione di punti neri e brufoli), ma nelle concentrazioni previste dalla legge il rischio di danni alla pelle non è elevato. Quando leggi l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) di un cosmetico, ricorda che la prima cosa da tenere in considerazione è l’ordine in cui sono scritti gli ingredienti: i primi della lista sono quelli presenti in quantità maggiore all’interno della formulazione, mentre gli ultimi ingredienti presenti in etichetta saranno contenuti solamente in tracce od in piccole percentuali.

