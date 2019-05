Dermopigmentazione e microblading: il trucco semipermanente a Monza

Una delle soluzioni più interessanti per le donne che non hanno il tempo necessario per avere cura delle sopracciglia è il trucco semipermanente. In questo modo si può risolvere un aspetto di notevole importanza che assicura l’espressività del volto e la forma giocando un ruolo fondamentale nella mimica facciale. Con il trucco semipermanente non si dovrà più passare tanto tempo davanti allo specchio ogni mattina, nel tentativo di sistemarle al meglio. Esistono due tecniche per scegliere questa soluzione: dermopigmentazione e microblading.

Trucco semipermanente, cos'è la dermopigmentazione

Si tratta di una tecnica di colorazione cutanea semipermanente che può essere usata per definire o riempire le sopracciglia. Inoltre la stessa tecnica può essere utilizzata per correggere le cicatrici e sempre più spesso viene utilizzata per questo scopo. La dermopigmentazione avviene tramite macchine elettriche ad aghi che ricreano la forma delle sopracciglia basandosi sulle proporzioni del viso, che sono ovviamente diverse da persona a persona. Si può scegliere anche il colore, ma ovviamente prima di farlo c'è un disegno preparatorio che fa da anteprima per capire il risultato finale. La tecnica richiede una prima seduta iniziale ed un'altra dopo un mese per effettuare il trattamento di rinforzo. La durata della dermopigmentazione dipende molto da persona a persona e nello specifico da età, qualità della pelle e abitudini.

Trucco semipermanente, cos'è il microblading

Il microblading è un'altra tecnica che permette di avere un trucco semipermanente ed è riservato solo alle sopracciglia. Si effetta attraverso dei piccoli tagli in cui si deposita il colore attraverso l'uso di sottili lamette. La tecnica viene spesso definita “a peletto” o a “effetto pelo”, poiché sembra restituire un risultato davvero realistico del sopracciglio. Il microblading dura circa 3-4 mesi.

I costi

Dermopigmentazione e microblading hanno prezzi abbastanza simili. La professionalità, la competenza e la manualità fanno la differenza tra uno specialista e l'altro. In genere i prezzi oscillano da i 300 euro fino a superare persino i 1000€ nel caso di veri maestri della tecnica. Il ritocco solitamente ha un prezzo leggermente inferiore rispetto alla prima seduta, poiché non necessita del disegno preparatorio.

Dermopigmentazione e microblading: dove fare il trucco semipermanente a Monza

Anche a Monza sono presenti strutture che offrono tecniche di dermopigmentazione e microblading. Ecco le più importanti:

Subliminal Tattoo Family - Via Cortelonga 2/D

Estetica Medica Monza Brianza - Via G. Ferrari, 39

Puro Make Art, Viale Lombardia 25 - 20847 Albiate (MB)