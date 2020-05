Onde ai capelli senza piastra nè ferro: ecco come fare

Parrucchieri e saloni di bellezza sono chiusi da quasi due mesi, e con molta probabilità le loro serrande resteranno abbassate ancora per un mesetto. È così che molte donne si sono dovute e si dovranno arrangiare da sole tra le mura di casa eseguendo pieghe, tinte, ricrescite o addirittura tagli.

C'è chi si spinge però oltre, e approfitta del tempo libero per provare nuove pettinature. Avete mai pensato ad esempio che si può realizzare un effetto mosso con ciò che si ha in casa? Il parrucchiere e formatore Mimmo Laserra, intervistato da Fanpage, ha spiegato il suo praticissimo metodo, che consente di creare beach waves e onde senza utilizzare attrezzi come la piastra o il ferro per ricci (sotto il calore eccessivo il capello rischia infatti di sfibrarsi).

Iniziamo con una premessa: questo lavoro si può fare sia con i capelli appena lavati che fino a due giorni dopo lo shampoo. Per ottenere una capigliatura mossa e straordinaria bastano delle semplici strisce di carta d’alluminio, ottenute piegando più volte un foglio fino ad avere delle "bacchette" larghe circa 2 centimetri e lunghe circa 25.

Una volta pronte le bacchette di alluminio, basterà prendere una ciocca e appoggiarvi sulla punta l’estremità della bacchetta. A questo punto bisognerà arrotolare verso l’interno tutta la ciocca sull’alluminio, fino a raggiungere la cute. Successivamente basterà arrotolare su se stessa la bacchetta d’alluminio fino a fissare la ciocca. Ripetere questi passaggi su tutta la testa fino a completare tutte le ciocche. Lasciare così per almeno 10 minuti, dopodichè si potrà rimuovere delicatamente l’alluminio.

Per un effetto più voluminoso, a testa in giù bisognerà sciogliere i boccoli muovendoli con le mani: se si vuole un effetto più piatto, basterà spazzolare i capelli dalla radice verso le punte.

Una volta ottenuto l’effetto desiderato, sarà possibile fissarlo con una lacca.