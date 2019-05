Le scuole per diventare estetista a Monza

L'estetista è una professionista che si prende cura del corpo dei clienti a 360 gradi. Viso, petto, schiena, gambe, piedi, mani: il mestiere dell'estetista è uno dei più variegati grazie alle tante attività che possono essere fatte. Depilazione, trucco, massaggi, manicure, pedicure sono le maggiori e per farlo viene richiesta una formazione variegata e professionale.

Come si diventa estetista

Per diventare professionista, l'aspirante estetista deve seguire un corso specializzato. Deve quindi frequentare una scuola di estetica riconosciuta dalla Regione, che sia capace di trasferire gli strumenti necessari per poter passare dal trattamento estetico alla ceretta, dal massaggio alla cura e la decorazione delle unghie. C'è chi, poi, sceglie di specializzarsi solo in un ambito, ma in partenza, è fondamentale che un futuro esperto di bellezza venga formato in tutti i campi. Le scuole professionali sparse in tutta Italia alternano una parte teorica a molta pratica in grado di dare la formazione giusta a chi punta ad ottenere questa qualifica.In questo modo si può esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente qualificato nei centri di estetica e affini, profumerie, centri benessere, medici estetici, palestre, beauty farm e a partecipare ai pubblici concorsi. I corsi permettono di conseguire il diploma di Qualifica Professionale di Estetista valido su tutto il territorio nazionale e nei paesi membri della Comunità Europea ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale.

Corsi per diventare estetista a Monza

I corsi regionali per diventare estetista, durano solitamente due anni ai quali, poi, segue un terzo anno di specializzazione. Ecco le migliori scuole e i migliori corsi per diventare estetista da poter frequentare a Monza:

Accademia PBS - Via Monte Oliveto, 7

Essence Academy Monza - Via Mentana, 15

CAPAM-C.F.P.Unione Artigiani - Via Lombardia, 4

E.C.Fo.P. Ente Cattolico Formazione Professionale - Via Luciano Manara, 34

