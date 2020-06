I segreti di bellezza "rubati" a Jackie Kennedy

First lady più glamour negli USA del Novecento, moglie di John Fitzgerald Kennedy e musa del magnate Aristotele Onassis, Jackie Kennedy con il suo fascino ha stregato i più potenti del secolo.

I segreti di bellezza di Jackie Kennedy in un documento inedito

Il Museo del Makeup di New York ha reso noti in un documento inedito la beauty routine ed altri rituali di bellezza di Jackie Kennedy. La rivelazione è arrivata dopo che lo stesso museo ha diffuso la skincare della sua storica rivale in amore, la star Marilyn Monroe, rendendo il confronto ancora più scottante.

Maggio 1963: è il dermatologo delle dive Erno Laszlo, che curava l’immagine di Audrey Hepburn e Marilyn, a scrivere per la first lady il punto dettagliato della dermoconsulenza. Suggerimenti di skincare e alimentazione mirata in vista delle vacanze estive a Cape Cod.

Vuoi emitarla? Ecco qualche suggerimento.

Acne e detersione profonda

Si evince dai consigli del dermatologo che Jackie aveva in quel periodo la tipica pelle mista con imperfezioni. Erno Laszlo le vieta di esagerare con le dosi di olio e crema altrimenti l’"acne, i brufoli e punti neri non andranno via”.

Il primo segreto della beauty routine di Jackie Kennedy è dunque la doppia detersione, con prodotti all’avanguardia del brand del dermatologo: l’Erno Laszlo Phelityl Oil (un pre cleanser ancora in vendita9: e un tonico astringente da tamponare anche sotto le ascelle. Un dettaglio originale, anche nella detersione del terzo millennio.

Per il corpo

Per una linea invidiabile i consigli sono invece standard, passeggiate al campo da golf di Cape Cod, magari senza cappellino per fare il pieno di vitamina D attraverso i raggi del sole. Niente paura per eventuali macchie solari, Erno Laszlo le avrebbe fatte schiarire in autunno con un trattamento specifico. Consigli, questi, in controtendenza con le linee guida degli esperti di bellezza attuali.

Contro le vene varicose

Il documento ci svela anche un rimedio di Jackie Kennedy per le vene varicose: movimento senza stress per mantenersi in allenamento. La consulenza termina con i suggerimenti alimentari. La dieta di lady Kenendy era proteica, principalmente uova bollite, carne e latticini. Il segreto di bellezza più interessante è però sul consumo di champagne: “nobiltà fa obbligo”.