Tutti i trucchi per una schiena a prova di scollatura

Nelle sere d'estate ami mettere in mostra la schiena, con costumi interi scollati o con abiti che sottolineano muscoli scolpiti da mesi di palestra? Hai il via libera: la moda impazzisce per le scapole in bella mostra.

È però fondamentale, se si intende sfoggiare la schiena, che questa sia in splendida forma. Gli scolli profondissimi - gli stessi visti in passerella, sul red carpet e sui profili Instagram degli influencer - non perdonano: la pelle deve essere liscia, setosa, ed ecco che è importante utilizzare i prodotti giusti per ottenere l'effetto desiderato. Acquistare prodotti costosissimi non è necessario: si può preparare uno scrub casalingo con miele, bicarbonato o zucchero di canna e limona per ottenere un effetto idratante, esfoliante e purificante.

Dopo lo scrub, si può procedere con impacchi a base di vitamina E - super nutriente - e, successivamente, con l'applicazione di creme soffici e profumate. C'è però un prodotto di cui però proprio non si può fare a meno, se si intende sfoggiare una schiena da urlo: è l'olio gold, che esalta l'abbronzatura e scolpisce il lato b. Se poi si volesse proprio esagerare, via libera anche ad uno spray all'acido ialuronico e - durante la sera - a polveri glitter. Senza dimenticare, ovviamente, di raccogliere i capelli. Altrimenti ogni sforzo sarò stato vano.

Dove comprare prodotti beauty a Monza

Pinalli - via Vittorio Emanuele 8

Profumeria Meroni Giampietro - via Mantegazza 8

Cattani & Vezzoli - via Felice Cavallotti 126