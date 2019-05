Dove fare i corsi preparto a Monza

Quando si aspetta un bambino, tra visite ed esami vari, tra le attività sportive concesse e le tante paure per il parto, soprattutto se si è alla prima gravidanza si entra nel vastissimo vortice di possibilità che il mondo dei corsi preparto è. In ospedale, in palestra, nei consultori o presso le sedi di associazione varie, ci sono corsi di ogni tipo: si vai dai corsi teorici ai corsi ginnici con esercizi in acqua e tecniche yoga per la gestione della respirazione, corsi che si concentrano di più sulla mamma e altri che pongono l'accento sul bambino, tra pratiche di disostruzione, istruzioni per i massaggi e le colichette, per l'accompagnamento alla nanna e per i primi bagnetti. Ecco dunque che bisognerà "semplicemente" fare una scelta e considerare, oltre agli orari e alla comodità della sede in cui il corso si svolge, anche le proprie esigenze.

Si può partecipare al corso preparto nella struttura in cui andrà a partorire, ma non è una scelta obbligata. E si può partecipare da sole o con il proprio compagno. In ogni caso, si tratta di un'opportunità da non perdere: parteciparvi significa trovare un gruppo in cui condividere emozioni, sensazioni ed eventuali problemi sia durante l'attesa che nel periodo immediatamente seguente la nascita del bambino. Ma non solo: spesso, tra le partecipanti ad un corso preparto si instaurano amicizie e rapporti di confronto e di sostegno che proseguono per diversi anni, cementati dall'avere figli della stessa età e dunque problematiche più o meno simili da affrontare. Senza contare che, gli esperti che lo tengono (in genere si tratta di ostetriche), forniscono importanti informazioni su come vivere gli ultimi giorni dell’attesa, su come riconoscere i segnali dell’imminente nascita del bambino, su come affrontare le contrazioni e su cosa fare una volta giunta in ospedale.

Il corso preparto va prenotato alla fine del terzo mese di gravidanza, e viene poi effettuato dalla 28° settimana di gestazione - in alcuni casi - oppure, più di frequente, intorno alla 30°/32°. In ospedale è sufficiente avere l'impegnativa del proprio medico (anche di base) per pagare il solo ticket, mentre nelle strutture private il costo medio è di 20-25 euro ad incontro.

Corsi preparto a Monza

Associazione Ostetriche Felicita Merati - via Carlo Alberto 33

Gepo - via Carlo Collodi 8

Salvagente Italia - via Carlo Collodi 8